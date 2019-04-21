نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الليجا ومدافعي البرسا يحصدون نقاط المباراة

تتجه أنظار عشاق البلوجرانا الفريق الكتالوني اليوم صوب معقل الفريق ملعب الكامب نو لواحدة من المباريات التي اعتادت على كونها أحد اللقاءات المثيرة والندية في الليجا الأسبانية في الأعوام الماضية، حيص يستضيف فريق برشلونة اليوم ضيفا متحديا وهو ريال سوسيداد في الجولة رقم 33 تلك المباراة التي تأتي بعد معركة دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة حيث سيت نقلها عبر العديد من القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة لاسيما قناة bein sport 3HD بتعليق يوسف سيف، ويدخل البرسا تلك المباراة قادما من فوز على مان يونايتد الثلاثاء الماضي بثلاثية أكدت تواجده في الدور نصف النهائي وزادت من حظوظ اقتناصه للقب.

برشلونة وريال سوسيداد اليوم

وذكرت تقارير صحفية بأن البرسا يدخل المباراة كامل العدد بعد عودة أومتيتي وفيرمايلن بقوة للتدريبات بعد شكواهم من الاصابة في الفترة الأخيرة، واستبعد مدرب برشلونة فالفيردي مهاجم الفريق بواتينج القادم في الانتقالات الأخيرة من قائمة الفريق لمباراة اليوم، وأوضحت التقارير أنه سيقوم باشراك ديمبلي أساسيا في هذه المباراة.

نتيجة برشلونة وريال سوسيداد

وتحدث نجم برشلونة ولاعب ليفربول السابق كوتينهو عن تأقلمه في الفريق موضحا أن كل فرد يحتاج فترة حتى يتأقلم على الأجواء الجديدة متحدثا عن أن الموسم الحالي ليس أفضل مواسمه وأنه بحاجة للتعلم ولذلك فهو سعيد بمجاورته لقائد الفريق وأفضل لاعب في العالم لعدة سنوات ميسي.

تشكيل برشلونة الرسمي حسب اختيارات أرنستو فالفيردي: في حراسة المرمى تير شتيجن وأماه في الدفاع ألبا، لانجليت، بيكيه، سيميدو، ويقود خط الوسط فيدال، راكيتيتش، ارثر وثلاثي الهجوم ديمبلي، سواريز، ميسي

بداية اللقاء وبرشلونة يبدأالمباراة كالمعتاد بأريحية، والدقيقة 13: كرة عرضية من ميسي من الجانب الأيمن باتجاه سواريز وحارس المرمى يلتقط الكرة قبل رأس سواريز ويمنع الأول

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الدقيقة 27 خطأ لصالح ميسي على حدود منطقة الجزاء وتسديدة تعلو المرمى بقليل والبرسا أكثر خطورة والفريق الباسكس للمرتدات

الدقيقة 36: خطرة خطيرة للفريق الباسكي والكرة تمر بسلام على مرمى برشلونة وكاد سوسيداد أن يخطف التقدم

الدقيقة 45: كرة لبرشلونة والهدف الأول في المباراة عن طريق لينجليه والحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

الدقيقة 52: باردو لاعب سوسيداد يطلق تسديدة قوية للغاية ولكن شتيجن ينقذ ويتصدى، تأتي هذه الكرة بعدما كاد ديميبلي يسجل الهدف الثاني للبرسا

الدقيقة 63: تمريرة بينية للفريق الضيف يستقبلها خوانمي ويسجل التعادل، وفي أول هجمة للبرسا بعد الهدف يسدد ألبا ويحرز الهدف الثاني للبرسا والتقدم يعود سريعا

نهاية المباراة بفوز برشلونة على سوسيداد بهدفين مقابل هدف