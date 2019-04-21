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نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني

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مباراة وريال سوسيداد  اليوم السبت 20 ابريل 2019، المباراة فى الاسبوع 33 من مباريات الدورى الأسبانى الليجا، فريق برشلونة يسير بخطوات ثابته فى الدورى الأسبانى، حيث يحتل المركز الأول فى جدول الدورى منذ بدايته و رصيده 74 نقطة، و فى حالة فوزه اليوم سيصل الى النقطة 77 لبنما يأتى فى المركز الثانى اتلتيكو مدريد و رصيده 68 نقطة بعد فوزه اليوم على ايبار بهدف نظيف، و فى المركز الثالث فريق 61 نقطة بقيادة زيد الدين زيدان، مباراة برشلونة و ريال سويداد اليوم سوف تقام على ملعب الكامب نو ، فريق ريال سويداد فى منطقة منتصف الجدول و سبحاول اليوم تقديم عرض طيب فى مواجهة ميسى و سواريز .

 

 مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

مباراة برشلونة وريال سوسيداد سوف تقام اليوم السبت فى تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت و قطر و العراق ، الحادية عشر الا ربع بتوقيت دولة الامارات و سلطنة عمان

برشلونة و ريال سويداد بث مباشر

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

مباراة برشلونة وريال سوسيداد  منقولة على قناة beIN SPORTS HD 3 التابعة لقنوات بى ان سبورت القطرية، و تم اختيار يوسف سيف للتعليق على المباراة.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : سيميدو – بيكيه – لانجليت – جوردي ألبا.
خط الوسط : بوسكيتس – راكتيتش – ارثر – ديمبلي.
خط الهجوم : ليونيل – سواريز

 

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الشوط الاول سيبدأ بعد لحظات قليلة

بدأت المباراة منذ قليل بهجوم من ميسى

الدقيقة السابعة من الشوط الاول من مباراة برشلونة و لا تزال النتيجة حتى الان 0/0

فى الدقيقة العاشرة كان هناك ضربة  حرة مباشرة تم احتسابها لفريق برشلونة من ناحية اليسار  نفذها ميسي بتسديدة مباشرة و اصطدمت بحائط الصد.

د 37 الشوط الاول النتيجة 0/0 رغم هجوم الكثيف لفريق برشلونة

د 52 النتيجة أصبحت تقدم برشلونة بهدف

د 71 النتيجة اصبحت تقدم برشلونة 2/1

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