الخطيب للاعبي الأهلي تحرروا من الضغوط.. وثقتنا فيكم بلا حدود

اجتمع اليوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الجهاز الفني للفريق الأحمر ولاعبي الفريق قبل مران اليوم، وتحدث معهم بواقعية شديدة وإيجابية كبيره بعد الهجوم الذي تعرضوا له خلال الأيام الماضية.

ففي البداية حرص الخطيب على الاستماع للعديد من اللاعبين، وعن وجهة نظرهم بخصوص ما تم في المباريات الماضية، وبعدها أكد الخطيب على حرصه على هذا الاجتماع لكي يرفع عنهم كل الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت، وأنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم، مؤكدا أنهم الأفضل بين كل اللاعبين.

متابعا على أنهم قادرون على تحقيق أفضل النتائج، ولابد أن يدخلوا مبارياتهم بروح معنوية عالية، وأنه على ثقه بأنهم سوف يبذل أقصى ما لديهم لإسعاد جماهير الأهلي، وأكد الخطيب على تقديره لحالة الغضب التي انتابت مشجعي الفريق.

كما عبر عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني، مؤكدا على استمرار داعمه لهم وأنه سيظل مساندا لهم، وواثق أيضًا أنهم سيؤدون بروح الأهلي وبشخصية البطل التي تعودوا عليها، وأن جميعهم سيكونون على قلب رجل واحد، من أجل الأهلي وجماهيره.