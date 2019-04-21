مكافآت خاصة للاعبى بتروجت عقب الفوز على النجوم اليوم

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجيت قراراً بصرف مكافأت خاصة للاعبين عقب فوزهم على فريق النجوم، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، وقد أقيمت المباراة على استاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.

يحتل فريق بتروجيت بعد فوزه الاخير المركز الثاني عشر في جدول الدوري المصري برصيد 34 نقطة، وقد ساعد هذا الفوز النادي وبعده عن الهبوط للقسم الثاني، أما بالنسبة لفريق النجوم فموقفه أصبح صعب للغاية لأنه اقترب من الهبوط.

تجدر الإشارة أن كشف مجلس إدارة بتروجيتقبل بدء اللقاء بأنه سيتم تقديم مكافأت خاصة للاعبين في حالة فوزهم في المباراة مثل ما حدث في المباراة الماضية أمام مصر المقاصة.