برشلونة يهزم ريـال سوسيداد بثنائية ويعزز صدارته لـ الليجا

كتب أحمد هاني

قلب فريق برشلونة الطاولة على ضيفه ريـال سوسيداد، والتى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، تسجيل هدفين من جانب الفريقين خلال دقيقتين.

نجح خوانمي لاعب ريـال سوسيداد فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 62 من زمن اللقاء، ولكن نجح جوردي ألبا فى تسجيل ثانى أهداف البارسا فى الدقيقة 64 من زمن المباراة، وكان كليمنت لينجليت قد منح التقدم للفريق الكتالونى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن أقرب...