رونالدو يعلن عن فريقه في الموسم المقبل

يرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أكمل اليوم السبت، ثنائيته المحلية الأولى مع يوفنتوس الإيطالي بعد حسم لقب “السيري آ” بالفوز على فيورنتينا 2-1، أن عامه الأول مع فريق مدينة تورينو كان “طيباً للغاية”، وذلك على الرغم من توديع دوري الأبطال منذ أيام على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وأكد البرتغالي استمراره في اليوفي بنسبة 1000%.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية، عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز ستاديوم، ضمن الجولة 33 “كان بمثابة عام التأقلم، كان طيباً للغاية في رأيي، فزنا بكاس السوبر وبالإسكوديتو. الأمور تبدو سهلة، ولكنها ليست كذلك. الفوز ببطولة الدوري أمراً صعباً”.

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وأضاف: “أشعر بالسعادة والبهجة. هذا الفريق استحق اللقب لأنه كان الأفضل في البطولة”.

وتوج: “البيانكونيري” رسمياً بلقبه المحلي الثامن على التوالي والـ35 في تاريخه، بينما هو اللقب الأول في الدوري لرونالدو، والثاني بعد الفوز بكأس السوبر مطلع العام الجاري على حساب ميلان.

وأردف: “لا يمكن أن تفوز باستمرار. أشعر أننا بذلنا أقصى ما لدينا. الجميع يريد الفوز، ولكن فريق واحد يفوز بـ”التشامبيونز”. حاولت مساعدة الفريق قدر استطاعتي والعام المقبل سيكون الأمر مختلفاً. الجميع يؤمن أن الأمر ما زال ممكناً”.