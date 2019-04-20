فوز برشلونة على ريال سوسييداد يمنحه مفارقة غائبة من 2012

حمل فوز برشلونة على ريال سوسييداد في الدوري الإسباني اليوم السبت، مفارقة لم تتكرر للنادي الكتالوني منذ عام 2012.

وتمكن برشلونة من الفوز على ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الاسباني.

سجل هدفي برشلونة، قلب الدفاع كليمونت لينجليت، والظهير الأيسر جوردي ألبا، وتلك هي المرة الأولى التي يفوز فيها الفريق الكتالوني بأهداف يسجلها مدافعين فقط منذ عام 2012.