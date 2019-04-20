جماهير برشلونة تهاجم كوتينيو بسبب احتفاله بهدف

تعرض اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني، للهجوم من جماهير الفريق الكتالوني خلال مشاركته في مباراة ريال سوسييداد اليوم السبت، بالجولة الـ 33 من الليجا.

وشارك كوتينيو في المباراة بداية من الدقيقة 71 بديلاً لعثمان ديمبلي، ليتعرض لصافرات الاستهجان فور نزوله، وبمجرد لمس الكرة.

وجاء ذلك كرد فعل من الجماهير تجاه تصرف

كويتينو حينما سجل الهدف الثالث خلال مواجهة مانشستر يونايتد بدوري أبطال اوروبا.

وقام كوتينيو بوضع اصبعيه في أذنيه للتعبير عن عدم الإلتفات للإنتقادات، مما اشعل غضب جماهير الفريق الكتالوني تجاهه، لتهاجمه بصافرات الاستهجان خلال المباراة.