فالفيردي: خضنا مباراة معقدة.. ومنافسينا يحصلون على الراحة أكثر منا

أكد ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن مواجهة ريال سوسييداد في الدوري كانت معقدة للغاية ولم تكن يسيرة.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة "مواجهة سوسييداد كانت معقدة، ولكني أعمل في كرة القدم منذ سنوات وشاهدت العديد من السيناريوهات خلال المباراة، وبالتالي استطعنا التعامل مع صعوبة

المواجهة، فريال سوسييداد أثبت اليوم أنه فريق كبير".

وواصل "الجميع يتساءل عن حسم لقب الدوري، وأقول إن الفوز بكل مباراة يقربنا أكثر من تحقيق اللقب، والثلاثة نقاط اليوم لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وأوضح :"هدفنا في الفترة الحالية هو نفس

الهدف الذي نبدأ به الموسم، وهو الفوز في كل المباريات، ونتمنى أن نتمكن من حسم اللقب في أقرب وقت ممكن من أجل التركيز في دوري أبطال اوروبا، فقد خضنا مواجهة قوية أمام اليونايتد وعدنا الآن لمباراة معقدة أمام سوسييداد، ونستعد لمواجهة أخرى صعبة، والخصوم يحصلون على وقت للراحة أكثر منا، وعليه نحتاج للحسم، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور يوم الثلاثاء المقبل".