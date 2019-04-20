بوابة الوفد تتقدم بالعزاء إلى نجم الأهلي

انتقلت إلى رحمة الله زوجة زكريا ناصف مهاجم فريق الأهلي الأسبق وأحد نجوم الكرة المصرية بعدما وافتها المنية ، اليوم السبت ، بحسب ما ذكره ناصف

عبر حسابه بموقع تويتر.

وكتب ناصف عبر تويتر أن عزاء زوجته يوم الاثنين 22 أبريل بمسجد المشير طنطاوي بعد صلاة

المغرب مباشرة قاعة السلام رجال وقاعة الفتح سيدات.

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على مواساة ناصف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتقدم القسم الرياضي لـ"بوابة الوفد" بخالص العزاء لزكريا ناصف في وفاة زوجته أسكنها الله فسيح جناته.