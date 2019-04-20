رئيس الزمالك يوجه رسالة للمصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

حث مرتضي منصور رئيس الزمالك ، المواطنين المصريين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، مشيرا بأن المشاركة واجب وطني في المقام الأول والأخير .
وأكد رئيس الزمالك ، بأن مصر تستحق نزول الشعببأكمله للمشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
وأشار مرتضي منصور ، بأن الملايين من المواطنين يجلسون في منازلهم أو على المقاهي لمشاهدة مباراة لمحمد صلاح أو
وقام رئيس الزمالك ، خلال تواجده بدولة الإمارات العربية ، على هامش حضوره نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ، بالتواجد في السفارة المصرية للتصويت على التعديلات الدستورية.
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