رئيس الزمالك يوجه رسالة للمصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

حث مرتضي منصور رئيس الزمالك ، المواطنين المصريين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، مشيرا بأن المشاركة واجب وطني في المقام الأول والأخير .

وأكد رئيس الزمالك ، بأن مصر تستحق نزول الشعب

بأكمله للمشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وأشار مرتضي منصور ، بأن الملايين من المواطنين يجلسون في منازلهم أو على المقاهي لمشاهدة مباراة لمحمد صلاح أو

مباراة في الدوري العام ، مشيرا إلى أن مصر تستحق النزول للمشاركة في التصويت على التعديلات الأخيرة للدستور .

وقام رئيس الزمالك ، خلال تواجده بدولة الإمارات العربية ، على هامش حضوره نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ، بالتواجد في السفارة المصرية للتصويت على التعديلات الدستورية.