شاهد.. برشلونة يقترب من حسم الدوري الإسباني بالفوز على ريال سوسييداد

تمكن برشلونة من تحقيق الفوز على ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الكامب نو، في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

استحوذ لاعبي برشلونة على الكرة في معظم فترات الشوط الأول، واعتمدوا على التمريرات الكثيرة من أجل الوصول إلى مرمى سوسييداد بحثًا عن الهدف الأول.

وظلت المباراة هادئة دون فرص خطيرة، حتى الدقيقة 30 حينما انفرد ليونيل ميسي بحارس مرمى سوسييداد، ولكنه تصدى للكرة ببراعة ليمنع النجم الأرجنتيني من إحراز هدف التقدم.

وبدأ الضيوف في الدخول إلى أجواء المباراة، وبالدقيقة 36 لاحت له فرصة خطيرة من تسديدة

قوية تصدى لها تير شتيجن، لترتد إلى لاعب سوسييداد ولكنه يضعها فوق المرمى الخالي.

وفي الوقت بدل من الضائع لعب عثمان ديمبلي ضربة ركنية من جهة اليسار، قابلها المدافع كليمونت لينجليت برأسية في مرمى الضيوف معلناً عن أول الأهداف.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر ريال سوسييداد بشكل قوي، فكاد أن يتعادل بعد تسديدة رائعة من روبن باردو، تصدى لها تير شتيجن بصعوبة في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 62 لعب ميرينو تمريرة بينية رائعة، لم يتوقعها دفاع برشلونة، لتصل إلى خوان

Advertisements

ميجيل ليسدد الكرة مباشرة مستغل خروج تير شتيجن من مرماه، ليسجل هدف التعادل.

ولم يمنح برشلونة لاعبي ريال سوسييداد فرصة للإحتفال بالتعادل، فتمكن البرسا سريعاً من إستعادة المقدمة بإحراز هدف ثانيفي الدقيقة 64، بعد تمريرة من ليونيل ميسي إلى جوردي ألبا الذي تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ الدفاع ثم يسدد كرة قوية بيمناه لتسكن المرمى.

وهدأ رتم المباراة بعد هدف برشلونة الثاني وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، قبل أن يسدد الكرواتي راكيتيتش كرة قوية اصدمت بالشباك من الخارج لتضيع فرصة إحراز هدف ثالث للفريق الكتالوني.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 77 مواصلاً تصدره لجدول الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند النقطة 41 في المركز العاشر.

شاهد الفيديو: