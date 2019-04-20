سيدات الأهلي يخسرن أمام سبورتنج في أولى مباريات نهائي سوبر السلة

نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج في التغلب علي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي صالة الشباب والرياضة ب 6 أكتوبرفي أولي مباريات الدوري النهائي من بطولة دوري السوبر للسيدات.
و فاز فريق سبورتنج في البلاي اوفس بنتيجة 75/69
جدير بالذكر أنه في حالة فوز سبورتنج في المباراة الثانية يتوج بلقب دوري السوبر وبينما لو نجح الأهلي في تعديل النتيجة تجمهم مباراة فاصلة.
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