الارشيف / اخبار الرياضه

سيدات الأهلي يخسرن أمام سبورتنج في أولى مباريات نهائي سوبر السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج في التغلب علي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي صالة الشباب والرياضة ب 6 أكتوبر

في أولي مباريات الدوري النهائي من بطولة دوري السوبر للسيدات.

و فاز فريق سبورتنج في البلاي اوفس بنتيجة 75/69

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
و تلعب المباراة الثانية بصالة نادي الاتحاد السكندري الثلاثاء القادم .

جدير بالذكر أنه في حالة فوز سبورتنج في المباراة الثانية يتوج بلقب دوري السوبر وبينما لو نجح الأهلي في تعديل النتيجة تجمهم مباراة فاصلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدات الأهلي يخسرن أمام سبورتنج في أولى مباريات نهائي سوبر السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا