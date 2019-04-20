شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة انتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة روما وإنتر ميلان، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الايطالي.
سجل أهداف اللقاء ستيفان شعراوي في الدقيقة 14 بعد سلسلة من المراوغاتلدفاع انتر ميلان، ليسدد كرة قوية على يسار حارس المرمى معلناً عن أول الأهداف.
وبدأ انتر ميلان الشوط الثاني بشكل قوي، وإصرار على إحراز هدف التعادل، حتى تمكن من
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد انتر ميلان إلي النقطة 61 يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد روما الي النقطة 55يحتل بها المركز الخامس.
شاهد بالفيديو أهداف روما وانتر ميلان
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