الشوربجي يصعد لدور ال ١٦ ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

فاز المصري محمد الشوربجي على منافسه لاعب هونج كونج ماكس لي في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت، ضمن مباريات دور ال ٣٢ من بطولة الجونة الدولية للإسكواش.

وحقق الشوربجي الانتصار على خصمه العنيد ماكس لي بثلاثة أشواط مقابل شوط حيث انتصر في الشوط الأول بنتيجة ١٣ /١١ وخسر الثاني

٣/١١ ثم فاز في الشوطين الثالث والرابع ١١/٤ و ١١ /٦ ليصعد إلى دور الستة عشر.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع

الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي. ويقوم على تنظيم البطولة شركة I-Events التي يرأسها عمرو منسي بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.