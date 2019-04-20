رسميا.. النجوم يحتج على نتيجة مباراته أمام بتروجيت

قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضا على نتيجة مباراة الفريق الأول أمام نادي بتروجيت والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف. نادي بتروجيت والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف. وجاء اعتراض نادي النجوم على نتيجة اللقاء لتواجد محمد عودة المدير الفني لنادي بتروجيت داخل الملعب مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم نادي النجوم بهدف نظيف وحتى نهاية المباراة برغم تعرضه للطرد المباراة الماضية لنادي بتروجيت أمام مصر المقاصة.

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