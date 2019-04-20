تقرير | السيتي يواجه خطر رحيل 8 من لاعبيه في الميركاتو الصيفي

يواجه مانشستر سيتي خطر رحيل 8 من لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من بينهم الجناح الدولي الألماني لروا ساني، والهداف البرازيلي جابرييل جيسيوس بالإضافة لرياض محرز، ما سيُجبر إدارة السيتي على اقتحام السوق للحفاظ على إتزان دكة البدلاء وقدرتها في مساعدة الفريق على المنافسة بموسم 2020/2019.

لا يشعر ساني وجيسيوس ورياض محرز بالأهمية أو التأثير في خطة لعب المدير الفني لمانشستر سيتي “جوسيب جوارديولا”، وتعاظم ذلك الشعور حين استبعدهم من التشكيل الأساسي بمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء الماضي، عندما فاز مانشستر سيتي على توتنهام هوتسبير 3/4، وهي النتيجة التي أدت إلى توديع الفريق من البطولة لسابق خسارته في الذهاب بهدف دون رد.

وقالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن هناك المزيد من اللاعبين طلبوا من إدارة السيتي الرحيل في نهاية الموسم الجاري، بخلاف ساني وجيسيوس ومحرز.

وبدأ جيسيوس ثماني مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولعب كبديل في 18 مباراة، بينما كان ساني بديلاً غير مستخدم في أربع مباريات من أصل ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي، حين شارك بدلاً من رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا.

وعقد جوارديولا اجتماعًا مع جميع أعضاء الفريق بعدما تحطمت آماله الأوروبية هذا الموسم على يد توتنهام هوتسبير، وطالبهم بالتركيز على ما تبقى من مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لإنقاذ الموسم بلقب كبير.

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وفاز مانشستر سيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مطلع شهر مارس الماضي، وتمكن من بلوغ المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب برايتون هوف البيون في وقت سابق من الشهر الجاري.

واستعاد الفريق صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بعدما هزم توتنهام بهدف دون رد سجله اليافع فودين ليثأر من توتنهام على ملعب طيران الاتحاد، ويصبح الفريق في المقدمة على بُعد نقطة من ليفربول الثاني، والذي تنتظره مواجهة معقدة على ملعب كارديف سيتي جنوب ويلز يوم غد الأحد.

المزيد من الأسماء

من المحتمل كذلك مغادرة الحارس الدولي التشيلي “كلاوديو برافو” لمانشستر سيتي لعدم مشاركته في أي مباراة بالدوري المحلي هذا الموسم، كذا الظهير الأيمن البرازيلي “دانيلو لويز”، حيث اكتفى بتسع مباريات في البريميرليج، رغم قدرته على لعب دور الظهير الأيسر أثناء فترة غياب بنجامين ميندي للإصابة.

وبطبيعة الحال لن يواصل الفرنسي بنجامين ميندي بعد المستوى المتواضع الذي قدمه أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا وتسببه في هدفين، بالإضافة إلى الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

وستحوم العديد من التكهنات حول الدولي الجزائري “رياض محرز” في الميركاتو الصيفي بسبب غضبه الشديد من كثرة الجلوس على دكة البدلاء، لا سيما في الدوري المحلي، وهذا أدى إلي تراجع قيمته السوقية وخروجه من قائمة أغلى 20 لاعبًا في البريميرليج حسب مركز الدراسات الرياضية البريطاني.