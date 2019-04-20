تقرير | الأفريقي التونسي بصدد الاستغناء عن ثلاثة لاعبين

تسلم رئيس النادي الأفريقي التونسي “عبد السلام اليونسي” قائمة من اللاعبين غير المرغوب في استمرارهم مع الفريق خلال الموسم المقبل 2020/2019، حسب وجهة نظر الإدارة الفنية بقيادة المدرب الفرنسي فيكتور زفونكا.

ولم تعلن إدارة الأفريقي تفاصيل القائمة المقدمة من زفونكا، إلا أن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن الثنائي التونسي “زكريا العبيدي ومحمد سليم بن عثمان” بالإضافة إلى المهاجم الغاني “ديريك ساسراكو” هم أبرز أسماء تلك القائمة.

ولم يسجل ساسراكو أي هدف في 10 مباريات لعبها بالدوري التونسي هذا الموسم منذ انضمامه من نادي أدونا ستارز الغاني، وهذا هو السبب الذي دفع النادي نحو عرضه للبيع.

أما زكريا العبيدي ومحمد سليم بن عثمان اللذان انضما للفريق من ناديين فرنسيين الصيف الماضي، فقد فشلا في تقديم أوراق اعتمادهما للعب بصفة دائمة، ليكتفي الأول بتسع مباريات والثاني بأربع مباريات، دون أن يسجلا أي هدف، رغم وضعهما المناطق الأمامية على الدوام.

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وسيستغني الأفريقي عن المزيد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، رغم إيقاف النادي عن إبرام تعاقدات جديدة لمدة فترة انتقالات بقرار من الفيفا، بسبب تزويره لأوراق رسمية تتعلق بفسخ عقود لاعبيّن سابقين من الكاميرون.

في سياق متصل، وضع فيكتور زفونكا خطة عمل الميركاتو، رغم عقوبة المنع من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي 2019، تمهيدًا لاتمامها عند فتح باب الميركاتو الشتوي 2020 مع رفع العقوبة المفروضة على النادي.

ويحتاج الأفريقي التونسي لدعم في منطقة قلب الدفاع بالإضافة إلى ثلاث صفقات أخرى في الخطوط الأمامية، بضم لاعب وسط مهاجم ثم مهاجم متأخر ومهاجم صريح، بهدف إعادة الاتزان إلى الحصيلة التهديفية للفريق، كي يكون قادرًا على منافسة الترجي وصفاقس والنجم الساحلي، لقطع ورقة العبور إلى إحدى البطولات الأفريقية بموسم 2021/2020.

ويحتل الأفريقي المرتبة الخامسة في جدول ترتيب الدوري التونسي للمحترفين هذا الموسم برصيد 28 نقطة بفارق 9 نقاط واضحة عن المركز الثاني الذي يحتل الصفاقسي، وبفارق 8 نقاط عن النجم الساحلي الثالث.

وكان الفريق أبرم عدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي مثل ضم أيمن المثلوثي من الباطن السعودي وأسامة دراجي من الوداد البيضاوي وصبري العامري من قيروان وزكريا العبيدي من بريست وشهاد الصالحي من من آريانا وسند خميسي من المرسى وأيوب مشارق وجاب الله أيمن من الترجي الجرجيسي.