صور | زايرا نارا تقاتل لإنجاح ثورة واندا!

دافعت زايرا نارا عن شقيقتها الكبرى “واندا نارا” التي تواجه موجة من الانتقادات الحادة في الشارع الرياضي الإيطالي بسبب تصرفاتها المثيرة منذ مطالبة إدارة نادي الإنتر تجديد عقد زوجها وموكلها “ماورو إيكاردي”.

وينتهي عقد إيكاردي مع الإنتر في بداية يوليو 2021، ويود النادي حمايته من إغراءات بعض الأندية الكبرى، وفي مقدمتهم ريال مدريد، عن طريق تجديد عقده حتى عام 2022 أو 2023 وإيصال قيمة فسخ عقده إلى 90 مليون يورو على أقل تقدير.

وهددت واندا نارا، صاحبة الـ 32 عامًا، إدارة الإنتر في أكثر من مناسبة بإمكانية رحيل إيكاردي إلى ريال مدريد أو برشلونة وأضافت إليهما البطل القياسي للسيري آ “يوفنتوس” مؤخرًا.

واندا التي تكبر إيكاردي بست سنوات، لم تكتف بالمماطلة في تجديد عقد زوجها مع الإنتر، وأظهرت عدم احترام لتاريخ النادي الأزرق بنشر صورة لنفسها نصف عارية أمام شعاره عبر حسابها الرسمي على موقع إنستاجرام لتبادل الصور.

وكان من المنطقي رؤية زايرا نارا، الزوجة السابقة لأسطورة منتخب أوروجواي وناديي فياريال وأتلتيكو مدريد “دييجو فورلان”، تُدافع عن شقيقتها الكبرى أمام وسائل الإعلام الإيطالية وجمهور الإنتر.

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لكن زايرا فعلت ذلك بشدة وساندت ثورة واندا في كرة القدم الإيطالية، ورفضت كل الانتقادات التي وجهت إلى واندا نارا خاصةً تلك المتعلقة بعملها كوكيلة لاعبين.

وقالت صاحبة الـ 30 عامًا “لقد أحدثت شقيقتي ثورة في إيطاليا، هي شجاعة جدًا كمديرة أعمال، بعدما كانت عارضة أزياء مميزة. ليس من الطبيعي أن ترى امرأة شابة في بيئة كرة القدم”.

وأضافت زايرا التي عملت كعارضة أزياء وضيفة في تلفزيون الواقع الأرجنتيني “الفترة التي تعرض فيها إيكاردي للإيقاف من جانب إدارة الإنتر، ليس بسبب واندا، هذا ليس ذنبها”.

وختمت “كل القرارات التي أتخذت في السابق وستتخذ في المستقبل ليست قرارات فردية من واندا بل هي نتاج اتفاق ثنائي بينها وبين إيكاردي”.

من جهتها، حاولت واندا نارا تهدئة جمهور الإنتر نهاية الأسبوع الماضي بعد مرور شهر على حادثة قذف سيارتها بالحجارة، وأكدت استمرار زوجها مع فريق الأفاعي خلال الموسم المقبل.

وأوضحت “سيستمر مع الفريق وسيسجل المزيد من الأهداف للفريق، إنه مصدر قوة هذه العائلة. إيكاردي يتمتع الآن بقدر كبير من الهدوء وعلاقته جيدة بالجميع كالعادة، ولا يوجد شك حول استمراره في الإنتر خلال الموسم المقبل”.