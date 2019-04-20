فوز صعب لأتلتيكو مدريد على إيبار في "الليغا"



حقق فريق أتلتيكو مدريد، السبت، فوزًا صعبًا على مضيفه إيبار بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



أحرز هدف اللقاء الوحيد، الفرنسي توماس ليمار في الدقيقة 85.



بهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق 6 نقاط خلف برشلونة (المتصدر).



فيما تجمد رصيد إيبار عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي نفس الجولة، حسم التعادل السلبي مباراة رايو فاليكانو وضيفه هويسكا.



بهذه النتيجة، يحتل رايو فاليكانو المركز التاسع عشر برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن هويسكا.

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