رياضة | كان يتخطى نيس ويحتفظ بأمل البقاء بالدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كان يتخطى نيس ويحتفظ بأمل البقاء بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشبث كان بأمل البقاء في "الليج آ" بعد أن حقق فوزا ثمينا خارج قواعده على حساب نيس بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب (أليانز ريفيرا) ضمن الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

واستعاد كان بهذه النتيجة ذاكرة الانتصار بعد خسارتين متتاليتين، ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير، ويبتعد بفارق 6 نقاط مؤقتا عن منطقة البقاء، قبل 5 جولات من النهاية.

بينما ظل رصيد نيس عند 48 نقطة يستقر بها في المركز الثامن.

وكان بإمكان الفريق صاحب الضيافة إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف في الدقيقة 28، لولا إهدار ريمي والتر لركلة جزاء.

وجاء العقاب في الشوط الثاني من كان بعد أن سجل المدافع الفرنسي الشاب إليكساندر دجكيو هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 74.

واستعاد نيم أوليمبيك انتصاراته بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه بوردو بهدف لفوز بهدفين لواحد على ملعب (دو كوستييه).

تقدم الضيوف بهدف أول في الدقيقة 13 حمل توقيع المهاجم الإنجليزي الشاب جوش ماجا.

ولكن رد نيم لم يتأخر كثيرا بعد أن أدرك تيجي سافنيير بعد 3 دقائق من نقطة الجزاء.

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وفي الشوط الثاني، سجل رونو ريبارت الهدف الثاني لنيم في الدقيقة 63.

وارتفع رصيد نيم للنقطة الـ46 في المركز التاسع.

بينما يظل رصيد بوردو عند 38 نقطة في المرتبة الـ13 مؤقتا.

وأنعش مونبلييه حظوظه في إمكانية المنافسة على إحدى البطاقات الأوروبية بعد أن فاز خارج قواعده على ستراسبورج بنتيجة (1-3) على ملعب (المينو).

تقدم الضيوف بهدفين متتاليين في الدقيقتين 22 و28 عن طريق أندي ديلورت وفلوريان مولات على الترتيب، قبل أن يقلص بابلو مارتينيز الفارق لستراسبورج في الدقيقة 34.

وقبل النهاية بست دقائق، أمن مونبلييه النقاط الثلاث بالهدف الشخصي الثاني لديلورت والثالث للفريق.

وأصبح رصيد مونبلييه 51 نقطة يرتقي بها للمركز السادس، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

أما ستراسبورج فتجمد رصيده عند 44 نقطة في منتصف الترتيب.