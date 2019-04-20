رياضة | تقارير.. السفاح يصدم برشلونة ويختار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. السفاح يصدم برشلونة ويختار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني أخبر وكيله بأنه قرر اللعب في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل وليس برشلونة.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن يوفيتش البالغ من العمر 21 عاما خطف الأنظار إليه من خلال تسجيل 17 هدفا في الدوري الألماني في الموسم الجاري.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن توقيع لوكا يوفيتش لريال مدريد بات وشيكا، حيث تغير الاتجاه حول ما ستكون الوجهة المقبلة ليوفيتش بشكل جذري في غضون شهر واحد، حيث كان برشلونة هو المفضل في الآونة الأخيرة والآن أصبح ريال مدريد هو الأقرب للفوز بخدماته.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن يوفيتش يشعر بالكثير من القلق من إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء للويس سواريز في برشلونة وهو ما دفع اللاعب لتفضيل الذهاب لبيرنابيو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد سيحسم ضم يوفيتش مقابل 70 مليون يورو في الصيف القادم.