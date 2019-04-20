رياضة | مارسيليا يقتحم المربع الذهبي بالدوري الفرنسي من بوابة جانجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيليا يقتحم المربع الذهبي بالدوري الفرنسي من بوابة جانجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مارسيليا للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفوزه على مضيفه جانجون 3 /1، اليوم السبت، في المرحلة 33 للمسابقة.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد جانجون عند 24 نقطة في المركز قبل الأخير.

وجاءت أهداف مارسيليا بواسطة لويس جوستافو ولوكاس أوكامبوس وفالير جيرمان في الدقائق الرابعة و40 و90، وتكفل يني نجباكوتو بتسجيل الهدف الوحيد لجانجون في الدقيقة 56.