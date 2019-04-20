رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 2 × 1 ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - برشلونة 2 × 1 ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
2
x
17:30
1
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
2
x
17:55
0
الحزم
الفيحاء
2
x
19:30
3
الفيصلي
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
1
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
2
x
16:00
2
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
0
x
16:00
0
برايتون
هيديرسفيلد تاون
1
x
16:00
2
واتفورد
بورنموث
0
x
16:00
1
فولهام
نيوكاسل يونايتد
3
x
18:30
1
ساوثهامتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
2
x
13:00
1
جيرونا
إيبار
0
x
16:15
1
أتلتيكو مدريد
رايو فاليكانو
0
x
18:30
0
هويسكا
برشلونة
2
x
20:45
1
ريال سوسييداد
بارما
1
x
12:30
1
ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
2
كييفو فيرونا
يوفنتوس
2
x
18:00
1
فيورنتينا
انتر ميلان
0
x
20:30
1
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
باير ليفركوزن
2
x
15:30
0
نورنبيرج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
0
فيردر بريمن
بوروسيا مونشنغلادباخ
1
x
18:30
2
لايبزيج
شالكه 04
0
x
20:30
1
هوفنهايم