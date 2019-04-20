رياضة | نجم برشلونة يرد على صافرات الاستهجان ضد كوتينيو في مباراة سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يرد على صافرات الاستهجان ضد كوتينيو في مباراة سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

‏وقال جوردي في تصريحات صحفية عقب المباراة : " بطبيعة الحال واجهنا بعض الصعوبات اليوم امام سوسيداد، خصوصا بعد مباراة الابطال أمام مانشستر يونايتد".

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وأضاف : "‏المدرب يوزع الدقائق بشكل جيد وحققنا الفوز وهذا هو المهم، ‏وسوسيداد يقدم اداء جيد وعقد الامور بعض الشيئ، وفي نهاية الامر حققنا الفوز وهذا الاهم".

وتابع عن الصافرات على كوتينهو من الجماهير : "ما سمعته هو تصفيق للاعب، وهو لاعب هام لنا وسجل هدف رائع امام مانشستر يونايتد".