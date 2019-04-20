رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. الكشف عن تفاصيل صفقة البرسا الجديدة ونجم البلوجرانا يحدد شرطا واحدا من أجل البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. الكشف عن تفاصيل صفقة البرسا الجديدة ونجم البلوجرانا يحدد شرطا واحدا من أجل البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني العديد من الأحداث الهامة على مدار اليوم السبت 20/4/2019، أبرزها الفوز الهام الذي حققه الفريق الكتالوني على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، ومواصلة صدارته لليجا برصيد 77 نقطة.

وإليكم أبرز أخبار برشلونة اليوم 20/4/2019:

1- دي ليخت يقترب من برشلونة لمدة 6 مواسم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني بات قريبًا للغاية من التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم آياكس أمستردام الهولندي.

وأفادت مجلة دون بالون الإسبانية بأن دي ليخت نجخ بفضل تألقه في جذب أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية له على رأسهم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وأكدت المجلة الإسبانية بأن دي ليخت سيوقع على عقد لمدة 6 سنوات مع برشلونة الصيف المقبل، وسيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 9 ملايين يورو، وسيحصل نادي أياكس الهولندي على 80 مليون يورو قيمة الصفقة.

2- نجم برشلونة: أتمني اللعب بجوار "نيمار"

يرغب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني، في الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان و اللعب الى جانب مواطنه نيمار دا سيلفا خلال الفترة المقبلة.

وقال "كوتينيو" في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية :" لقد لعبت الى جانب نيمار في المنتخب البرازيلي وكان شرف عظيم لي، ، اتمنى اللعب معه في فريق واحد، ستكون فرصة جيدة".

وتابع: "الانتقادات امر طبيعي، سواء قدمت اداء جيد ام لا، يجب ان يكون عقلي قوياً والتركيز فيما هو قادم، سعيد باللعب بجوار ميسي .. وسواريز ساعدني كثيرًا بعد إنضمامي للبرسا".

ويعتبر كوتينيو مرشحًا بقوة للرحيل عن النادي الكتالوني الصيف المقبل.

3- دي ليخت يعلنها ويختار فريقه الجديد

ذكرت تقارير صحفية أن مدافع نادي اياكس ماتياس دي ليخت طلب من المدير الرياضي للفريق الهولندي مارك أوفر مارس في الرحيل لصفوف الفريق الذي سينتقل له زميله فرينكي دي يونج.

وقال "دي يونج" في تصريحات صحفية حول مستقبل "دي ليخت": "هذا الشيء لا يعنيني، فمتياس دي ليخت هو من يجب عليه أن يقرر مستقبله، ولن أتدخل في قراره".

وانتقل "دي يونج" لصفوف برشلونة على أن يبدأ رحلة الدفاع عن الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل، ويرغب النادي الكتالوني في ضم "دي ليخت" أيضًا الصيف المقبل.

4- خليفة لويس سواريز في برشلونة

يخطط نادي برشلونة الإسباني لضم لاعباً برازيليا شاباً في الدوري الإنجليزي لخلافة لويس سواريز مهاجم الفريق الحالي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن برشلونة يراقب نجم إيفرتون الشاب ريتشارليسون دي أندرادي تمهيداً لضمه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت وفقاً لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن بداية ريتشارليسون القوية مع فريق إيفرتون الإنجليزي بداية هذا الموسم أثارت إعجاب إدارة برشلونة، التي تتجه للتعاقد مع الدولي البرازيلي الواعد.

ونوه المصدر إلى أن ريتشارليسون ليس قادراً فقط على اللعب في مركز المهاجم الصريح بل أيضاً في الجناح الأيمن أو الأيسر وببراعة كبيرة للغاية، وسجل اللاعب 12 هدفًا رفقة فريقه هذا الموسم.

ويرتبط ريتشارليسون بعقد مع إيفرتون يمتد حتى صيف 2023، وتبلغ القيمة المالية للدولي البرازيلي حالياً 45 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفير ماركت".

5- السيتي يتحدى ريال مدريد وبرشلونة ويعرض 120 مليون يورو لخطف صفقة مدوية

أصبح الموهبة البرتغالية الجديدة، لاعب بنفيكا البرتغالي هدفًا لكبار أندية الكرة العالمية، بعد تألقه مؤخرًا مع الفريق البرتغالي.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، إن يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، مستعدون للدخول في مزاد علني من أجل ضم اللاعب جواو فيليكس صاحب الـ20 عامًا فقط.

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ووفقًا لقناة TVI البرتغالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي، مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 120 مليون يورو.

ويقدم "فيليكس" مستويات رائعة رفقة بنفيكا بالموسم الحالي.

6- نجم برشلونة يحدد شرطا غريبا للبقاء مع البلوجرانا

أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " اليوم السبت في تقرير مطول أن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني يريد البقاء في فريقه موسم إضافي.

وأشترط البرازيلي على إدارة ناديه عدم التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد وذلك للبقاء لمدة موسم آخر ضمن كتيبة إرنستو فالفيردي.

ومن المنتظر أن يراجع اللاعب البرازيلي قراره بالرحيل في حالة تعاقد فريقه مع مهاجم جديد ما يعني إستحاله فرصته في الحصول على دقائق لعب كافية.

7- بويول: ميسي انطوائي وهذا الفريق الأقرب لحصد الشامبيونزليج

يرى كارلوس بويول مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق، أن فريقه يعد أكثر الفرق المرشحة لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وقال بويول في تصريحات تلفزيونية: "برشلونة يلعب كرة قدم جيدة حقًا ولديهم فرصة للفوز بكل شيء، البارسا أحد أفضل المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، لأنه لا يوجد سوى 4 فرق متبقية، وبالإضافة إلى ذلك ليس هناك أحد أفضل منهم حاليًا".

وتابع حديثه: "بالنسبة لي ليونيل ميسي هو أفضل لاعب على الإطلاق، لقد أظهر هذا في كل المواسم التي لعبها ويمكنك أن ترى كيف تطوّر أنه بالفعل يتحًسن كل عُام".

وأضاف: "ميسي هو شخص انطوائي، ولكن الآن يمكنك أن ترى أنه له دور كبير كقائد لبرشلونة".

8- ليس من بينهم صلاح.. فالفيردي يخشى خطورة ثنائي ليفربول

يلتقي فريق برشلونة الإسباني، مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، يوم 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن فالفيردي يخشى خطورة الثنائي روبيرتسون وآرنولد ظهيري ليفربول، ويرى أنهم الخطر الأكبر على برشلونة، فكلاهما يملك إلى الآن ما مجموعة 20 أسيست أكثر من جوردي ألبا وسيرجو روبيرتو أظهرة البارسا.

وتأهل فريق ليفربول لنصف النهائي على حساب بورتو البرتغالي، بينما صعد برشلونة بعد الإطاحة بفريق مانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي.

9- قائد ليفربول يهدد برشلونة

توعد جيمس ميلنر القائد الثاني في فريق ليفربول الإنجليزي نادي برشلونة الإسباني قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ميلنر أن ليفربول يستهدف التأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي بصرف النظر عن قوة برشلونة.

وقال ميلنر: "يمكننا الفوز على برشلونة فهم لم يواجهوا فريقًا يلعب بنفس أسلوبنا.. لدينا فريق مختلف وأسلوب مختلف في الملعب عن الأندية الأخرى".

وتابع ميلنر: "نريد تقديم أفضل مستوياتنا هذا هو الحل، لكن أيضاً بالنسبة لهم المباراة ستكون صعبة رغم أنها تقام في كامب نو".

10- برشلونة يعزز صدارته للدوري الاسباني بثنائية في ريال سوسيداد

تغلب فريق برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

سجل أهداف برشلونة اللاعب كليمنت لينجليه في الدقيقة 45، وتعادل اللاعب خوانمي لريال سوسيداد في الدقيقة 62، ولكن سرعان ما أضاف جوردي ألبا هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 77 نقطة ويعزز صدارته لترتيب الدوري الاسباني، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.