رياضة | رئيس الزمالك يطالب المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يطالب المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، الشعب المصري بالنزول إلى لجان الاستفتاء من اجل الإدلاء باصواتهم في التعديلات الدستورية الجديدة.

وحرص رئيس الزمالك على الإدلاء بصوته في تعديلات الدستور المصري المقرر الاستفتاء عليها خلال الفترة من ٢٠ أبريل حتى ٢٢ من نفس الشهر.

وقال رئيس الزمالك: أطالب الجميع بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانا وافقت على التعديلات منذ عرضها في مجلس النواب بالرغم من اعتراضي على جزء معين.

وأضاف : لابد من كل مواطن النزول إلى اللجان والتعبير عن رأيه، بالموافقة على التعديلات او رفضها، الاغلب يقوم بتضيع ٩٠ دقيقة على مباريات ليفربول والاهلي والزمالك، ولكن الوطن اهم من الأهلي والزمالك، الأمر لن يستغرق اكثر من ٥ دقائق".