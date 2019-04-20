رياضة | برشلونة يعزز صدارته للدوري الاسباني بثنائية في شباك ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعزز صدارته للدوري الاسباني بثنائية في شباك ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

سجل أهداف برشلونة اللاعب كليمنت لينجليه في الدقيقة 45، وتعادل اللاعب خوانمي لريال سوسيداد في الدقيقة 62، ولكن سرعان ما أضاف جوردي ألبا هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

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بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلى 77 نقطة ويعزز صدارته لترتيب الدوري الاسباني، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 41 نقطة في المركز العاشر بجدول الليجا.