رياضة | المنيا في القسم الثاني.. 3 مدربين لم يحققوا طموح الجماهير في الصعود للممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا في القسم الثاني.. 3 مدربين لم يحققوا طموح الجماهير في الصعود للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الموسم المنصرم من دوري القسم الثاني، ظهور غير مرضي لجماهير نادي المنيا العريق، صاحب الصولات والجولات في الدوري الممتاز على مدار تاريخة.

ورغم تعاقد المنيا مع العديد من المدربين الكبار، وضم صفقات مقابل مبالغ طائلة، لم يحقق لاعبي الفريق المنياوي المنتظر منهم، وأصبح صيداً سهلاً لعدد كبير من الأندية .

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم محطات الفريق خلال الموسم المنصرم :

استمرار طارق السيد في منصب المدير الفني

في بدايه هذا الموسم كان المدير الفني للمنيا طارق السيد كان ابن مركز بني مزار ومحافظه المنيا ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، وتعاقد مجلس إدارة المنيا مع لاعب بني مزار السابق والمنيا الحالي أحمد عصام قبل التعاقد مع المدير الفني طارق السيد الذي إستقدم 4 صفقات وهم كريم ناصر وأحمد خليفه وعادل السيوي ومحمود شعلان .

ويذكر بأن طارق السيد كان قد تولي مهمة الفريق المنياوي في الموسم الماضي (2017/2018) وخاصه آخر 8 جولات من الموسم الماضي وبدأ الموسم الحالي مع الفريق المنياوي إلي أن وصل إلى الجولة التاسعة ليقرر مجلس الإدارة إقالته، رغم إعلان المركز الأعلامي للمنيا بأن المدير الفني هو من إستقال في تصرف غريب على الإدارة المنياوية.

والجدير بالذكر أن طارق السيد تولي الفريق المنياوي هذا الموسم في 9 مباريات في الدوري حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 مواجهات، وتلقي الهزيمه في مبارتان، كما خرج من كأس مصر، أمام فريق فريق ناصر الفكرية بركله الترجيح في مباراه شهدت احداث مؤسفة، عقب نهاية اللقاء.

التعاقد مع القماش وإقالته بعد مباراة أسوان

وقام مجلس إدارة نادي المنيا بالتعاقد مع المدير الفني خالد القماش والذي تولي الفريق في خمس مباريات فاز في3 وتعادل في 1 وخسر في 1 وكانت من أسوان في مباراه لم يحضر فيها لاعبو المنيا بأداء قوي يليق باسم نادي المنيا وكان الفريق سيئ للغايه في هذا اللقاء.

وعقب هذا اللقاء قرر مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر إقاله خالد القماش ثم بعد ذلك قرر مجلس إدارة نادي المنيا التعاقد مع ابراهيم صدقي مديرا فنيا للمنيا وتولي صدقي المهمه عقب لقاء المنيا وأسوان

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صدقي مديرا فنيا للمنيا

وتولي إبراهيم صدقي مهمة الفريق ففي أول لقاء رسمي له أمام تليفونات بني سويف تلقي هزيمة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب استاد بني سويف الرياضي .

التعاقد مع 9 صفقات في يناير ورحيل بعض اللاعبين

وقام صدقي بجلب صفقات في شهر يناير واستجاب مجلس إدارة نادي المنيا لمطلبه وتعاقد مع 9 صفقات كما رحل ايضا عن نادي المنيا كل من ابراهيم جلال ومحمود شعبان تريكه ومحمد سماره وأشرف أنور وهادي أنور وكريم ناصر واحمد خليفه وعادل السيوي وشريف فوزي

تشكيل اللجنة الفنية بنادي المنيا واعتذار 3 منها في فترة قصيرة

وقبل انتهاء الموسم بأربع جولات قام مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر بتشكيل لجنة فنيه للفريق الأول لكرة القدم من اجل اختيار افضل العناصر للفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم

وكانت هذه اللجنه الفنيه تتكون من هشام عبدالرسول وأشرف يوسف وجمال سالم وعباس سعد وشديد قناوي وهذه اللجنه الفنيه تم عملتها ولم تستمر لفتره طويله الا ان تقدم كل من اشرف يوسف وجمال سالم بالاعتذار عن الاستمرار في هذه اللجنه وكان هذا علي لسان مصدر مراسل الخليج 365 من داخل نادي المنيا أما هشام عبدالرسول فتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في هذه اللجنه وتاكد مراسل الخليج 365 من هذه المعلومه هاتفيا ولم يتبقي في هذه اللجنه سوي عباس سعد وشديد قناوي

والجدير بالذكر أن ابراهيم صدقي تولي القياده الفنيه بنادي المنيا منذ الجولة 15 فحقق 3 انتصارات وتعادل في 7 مباريات وتلقي الهزيمه في مبارتان.

وذكر هشام عبدالرسول لاعب منتخب مصر السابق بأن مجلس الإدارة لم يخطأ في أي شئ سوء تغيير طارق السيد الذي قام بتكوين الفريق من البداية.

كما صرح عبدالرسول بأنه يري من وجهه نظره بأن متوسط الاعمار السنيه للفريق يكون من 25عام إلى 27عام مع تواجد لاعبون أصحاب الخبرات ماداموا قادرون على العطاء، مضيفاً أن صدقي تنقصة خبرات العمل في القسم الثاني.