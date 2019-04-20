رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يحسم صفقة المليار يورو وزيدان يطلب ضم هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يحسم صفقة المليار يورو وزيدان يطلب ضم هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أخر تطورات صفقات بوجبا وهازارد ويوفيتش وإريكسن.

وفيما يلي أهم أخبار الفريق الملكي:-

صحفي إسباني : رونالدو يعود إلى ريال مدريد في هذه الحالة

صرح الصحفي الإسباني جوسيب بيدريول بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق سوف يعود من جديد للعب بقميص الملكي في الموسم المقبل إذا كان مسئولو السيدة العجوز لا يرغبون في استمرار الدون البرتغالي.

وقال بيدريول في تصريحات أثناء تقديمه لبرنامجه نقلها موقع البرنابيو الإسباني : "إذا كانوا لا يردون كريستيانو رونالدو في إيطاليا، فسوف يعود إلى ناديه السابق بالموسم الجديد".

واختتم بيدريول تصريحاته قائلاً : "فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيفتح الأبواب أمام عودة رونالدو إذا اضطر لمغادرة فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي".

يذكر أن يوفنتوس خسر مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وسط جماهيره على يد آياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف وفشل في استغلال النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب بعد التعادل بهدف لكل منهما على ملعب يوهان كرويف.

زيدان يحاول خطف هدف برشلونة تحدثت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، عن طلب الفرنسي زين الدين زيدان التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام. وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن الفرنسي زيدان سأل عن التعاقد مع دي ليخت، وطلب زيزو من ريال مدريد التوقيع مع المدافع الهولندي. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن النادي الأبيض يعلم أن اللاعب قريب من برشلونة، لكنه سيحاول إقناعه فضلاً عن محاولة إقناعه سيتحدث مع مينو ريولا وسيقدم له عرض مثير للاهتمام. ويحاول زيدان حسم عدد من الصفقات الجديدة وذلك في الصيف القادم على أمل أن يكون الموسم الجديد مختلف عما شهده الموسم الحالي الكارثي في غياب زيدان.

إريكسن يريد ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن القرار الذي اتخذه كريستيان إريكسن، نجم توتنهام هوتسبير بخصوص مستقبه مع الفريق الانجليزي وسط اهتمام من ريال مدريد. وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، إن إريكسن قد اتخذ قرار بعدم تجديد عقده مع توتنهام، والذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل خصوصاً أن علاقته غير مستقرة مع دانييل ليفي، رئيس النادي. وأشار الموقع الإسباني أن الدنماركي إريكسن يشعر بالغضب لحصوله على أحد أقل الرواتب في توتنهام وهو (60 ألف إسترليني في الأسبوع). وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين إريكسن وانضمامه إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان.



ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني , اقترب من الإعلان الرسمي عن صفقة المليار يورو , مع شركة أديداس الألمانية , للملابس والأدوات ريال مدريد يحسم صفقة "المليار يورو"ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني , اقترب من الإعلان الرسمي عن صفقة المليار يورو , مع شركة أديداس الألمانية , للملابس والأدوات الرياضية , ليتفوق النادي الملكي بذلك على جميع الأندية الأوروبية . وأكدت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد اتفقق مع أديداس لتوقيع عقد بقيمة 1.6 مليار يورو , وبالتالي سوف تستمر الشركة الألمانية كمصنعة لقمصان الفريق لمدة 12 عامًا، ويصبح الفريق الأعلي أجرًا برعاية أديداس. واوضحت الصحيفة على أن العقد بين أديداس وريال مدريد كان من المقرر أن ينتهي في العام المقبل , ولكن الطرفان توصلا لإتفاق لتمديد الشراكة , على أن يحصل ريال مدريد على 120 مليون يورو في الموسم الواحد . وسوف يستفيد ريال مدريد من 20% من المبيعات المتعلقة بمنتجاتها , بالإضافة إلى 9 ملايين يورو من المواد المتعلقة بجميع فرق النادي , وسيكون لأديداس مساحة خاصة بها في البرنابيو .

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي اتلتيك بيلباو يوم غداً الاحد على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم. وجاءت قائمة الملكي على النحو التالي:- حراسة المرمى : كايلو نافاس ، لوكا زيدان ، التوبي. خط الدفاع : داني كارفخال ، فاييخو ، رفائيل فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، ريجيليون. خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي ، ماركوس أسينسيو ، إبراهيم دياز ، فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم : كريم بنزيما ، جاريث بيل ، لوكاس فاسكيز. يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة في المقابل يأتي فريق نادي أتلتيك بيلباو الذي يمثل إقليم الباسك في المركز السابع برصيد 46 نقطة. Advertisements فلورنتينو بيريز مُصمم على ضم نجم باريس سان جيرمان أكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد عن رغبة فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي في التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعلى الرغم من قرب البلجيكي إيدين هازارد من الوصول إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو إلا أن بيريز فتح خط المفاوضات مع وكيل أعمال نيمار للحصول على خدماته. وقال والد اللاعب أن نجله مستمر مع الفريق الباريسي لفترة أخرى ولا يفكر في العودة مطلقاً على الرغم من إنزعاجه بسبب الفشل الأوروبي الذي يلاحق باريس سان جيرمان مؤخراً. وكان زيدان قد طلب من بيريز سرعة التعاقد مع الثنائي هازارد وبول بوجبا كأولويات له مع وجود أنباء تفيد بضرورة الحصول على خدمات لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت. زيدان يدعم نجم ريال مدريد رغم توقعات رحيله أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد الاسباني دعمه الكامل للاعبه الويلزي جاريث بيل وقال اليوم الاحد أن الإدارة لم تتحدث معه على الإطلاق في مستقبل اللاعب بين جدران سانتياجو بيرنابيو. وقال الإندبندنت اليوم الاحد أن زيدان يصر على أن تكون جميع قراراته سرية للغاية وذلك حتى يأخذ الوقت الكافي للتفكير ولم يرغب في أن يصرح خروج جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من التأكيدات التي خرجت بها بعض التقارير الصحفية مؤخراً. وفيما يخص المقابل المادي الخاص باللاعب فإن زيدان لا يعتقد إستعداد أي فريق لدفع 100 مليون يورو أو أكثر قليلاً لإستقطابه والحصول على خدماته لكنه في الوقت ذاته أكد أنه لا يضع المبلغ بعين الاعتبار وسيتركه يرحل بأي مبلغ. وكان جاريث بيل قد فقد مكانه في التشكيل الاساسي للفريق بداية من فترة تولي لوبتيجي في بداية الموسم مروراً بسانتياجو سولاري وإستمرت معاناته في الإبتعاد عن المباريات بعد قدوم الفرنسي زين الدين زيدان.

دوري أبطال أوروبا يُقرب ريال مدريد من صفقته الكبري

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، سبب عدم تجديد الثنائي بول بوجبا وديفيد دي خيا، مع إدارة مانشستر يونايتد. وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن اللاعبين طلبا مبالغ مالية كبيرة للتوقيع على عقود جديدة، بسبب اقتراب الأحمر من الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل. والجدير بالذكر فأن عقد بول بوجبا مع الشياطين الحمر ينتهي بعد عامين، إلا أن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد رحيلهما في الصيف المقبل. وأشارت الصحيفة أن الثنائي يخشان أن يتم تخفيض عقد كل منهما بنسبة 25%، وهو الشرط المتبع في نادي مانشستر يونايتد إذا فشل الفريق في التأهل إلى دوري الأبطال. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا لتدعيم خط وسط فريقه خلال الصيف المقبل بينما هناك رغبة أيضاً في ضم دي خيا في ظل هبوط مستوى نافاس وكورتوا.

تحديد أول الراحلين عن ريال مدريد

كشفت تقرير صحفية إسبانية، عن أول اللاعبين الراحلين، عن صفوف فريق ريال مدريد الإسبانى، خلال الميركاتو الصيفي القادم. ووفقًا لما ذكرته "El Confidencial" فإن قائمة الراحلين من ريال مدريد تصبح أوضح، فقد صار الاسم الأول هو نجم الوسط الشاب ماركوس يورينتي، ويكاد يكون من المؤكد أن ينضم اللاعب إلى إشبيلية، ويمتلك يورينتي العديد من العروض ولكن قوتهم المالية وجاذبية اللعب في أوروبا تجعلهم المفضلين، وكان خروج زيدان السابق قد منع ماركوس من الذهاب إلى هناك في الصيف الماضي.

توتنهام مُجبر على بيع نجمه لريال مدريد لهذا السبب

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي سوف يكون مُجبرًا على بيع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيركسين إلى صفوف ريال مدريد، خلال الصيف القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عاما يرغب بقوة في تحقيق حلمه بالذهاب لملعب سانتياجو بيرنابيو، ويرفض فكرة تمديد تعاقده مع توتنهام والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويهدف مسؤولو توتنهام للحصول على أموال، خاصة وأن النادي مديون لانفاقه أكثر من 700 مليون يورو على بناء الملعب الجديد "توتنهام هوتسبيرز" وفشل مالك النادي دانييل لييفي حتى الآن في ايجاد أي راعي جديد للملعب.

ويفضل السبيرز توتنهام الحفاظ على اللاعبين الكبار أمثال هاري كين ودايلي آلي وسون هيونج مي، مع بيع ايركسين لتوفير مبلغ مالي جيد لاسيما وأن النادي سوف يوفر 100 مليون يورو بسبب تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي لكن هذا المبلغ سوف يصرف على دفع الأموال التي يدين النادي بها بسبب انشاء الملعب الجديد.