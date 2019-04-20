رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان وروما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان وروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة إنتر ميلان وروما والتي جمعت الفريقان على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ولم يستفد روما من التعثر الذي وقع به غريمه إي سي ميلان بالتعادل مع بارما ليبقى في المركز الخامس فيما حافظ الإنتر على مركزه الثالث.

وبهذا التعادل رفع الإنتر رصيده من النقاط إلى النقطة 61 فيما وصل رصيد نادي روما إلى النقطة 55 بفارق نقطة واحدة عن الروسونيري.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كاملاً على النحو التالي :-

1- يوفنتوس 87 نقطة " حسم اللقب "

2- نابولي 67 نقطة

3- انتر ميلان 61 نقطة

4- ميلان 56 نقطة

5- روما 55 نقطة

6- اتلانتا 53 نقطة

7- تورينو 53 نقطة

8- لاتسيو 52 نقطة

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9- سامبدوريا 48 نقطة

10- فيورنتينا 40 نقطة

11- كالياري 40 نقطة

12- ساسولو 38 نقطة

13- سبال 38 نقطة

14- بارما 36 نقطة

15- بولونيا 15 نقطة

16- جنوى 34 نقطة

17- اودينيزي 34 نقطة

18- إمبولي 29 نقطة

19- فروسينوني 23 نقطة

20- كييفو فيرونا 14 نقطة " خصم ثلاثة نقاط ".