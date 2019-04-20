انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.. ماذا حقق؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 11:15 مساءً - دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه على الإطلاق، عقب تتويجه مع فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل 5 جولات من صافرة النهاية.

ونجح "البيانكونيري" في الفوز بلقب "الأسكوديتو" للمرة الثامنة توالياً والـ35 في تاريخه، عقب الانتصار على فيورنتينا (2-1)، على ملعب "أليانز استاديوم"، في الجولة الـ33 من البطولة الإيطالية.

وبات "الدون" البرتغالي أول لاعب في التاريخ يُتوّج بدوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا؛ إذ حصد لقب "البريميرليغ" بقميص مانشستر يونايتد 3 مرات، مواسم (2006–2007، 2007–2008، 2008-2009).

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كما رفع مع فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد كأس الليغا في مناسبتين، وذلك في موسمي (2011-2012، 2016– 2017)، قبل أن يظفر بلقب الكالتشيو موسم (2018-2019).

وكان العملاق الإيطالي قد انتدب "صاروخ ماديرا"، صيف 2018، قادماً من ريال مدريد، في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربعة أعوام كاملة.

وهذا اللقب الثاني لرونالدو منذ وصوله إلى فريق مدينة تورينو، بعد الأول الذي جاء على حساب ميلان، في كأس السوبر الإيطالية، التي أقيمت في يناير المنصرم.