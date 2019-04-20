وفاة زوجة زكريا ناصف لاعب الأهلي السابق

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تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
زكريا ناصف
توفيت زوجة زكريا ناصف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مساء اليوم، ويُشيع جثمان المتوفاة بعد صلاة ظهر غد الأحد من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة. وكتب زكريا ناصف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "البقاء لله.. مها مراتي من النهاردة رحلت للخالق، وبإذنه ستفوز بالجنة، أرجوكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. صلاة الجنازة الأحد بالسيدة نفيسة بعد صلاة الضهر". وأعلن ناصف أن العزاء سيقام يوم الإثنين 22 أبريل الجاري في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
البقاء لله مها مراتي من انهاردة رحلت للخالق، وبإذنه ستفوز بالجنة أرجوكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. صلاة الجنازة الأحد بالسيدة نفيسة بعد صلاة الضهر. pic.twitter.com/w0yE3Yfhds — Zakaria Nassef (@ziconassef) April 20, 2019 عزاء زوجتي يوم الإثنين 22 أبريل بمسجد المشير طنطاوي بعد صلاة المغرب مباشرة قاعة
ويعد زكريا ناصف لاعب كرة قدم مصري سابق بالنادي الأهلي، وولد زكريا ناصف في قرية المنشاة الكبرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وانضم للنادي الأهلي في نهاية السبعينيات، واستمر حتى موسم 1986، ثم انضم لنادي الزمالك، ثم اعتزل كرة القدم؛ ليعمل بتحليل مباريات كرة القدم فى البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية العربية والمحلية.
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