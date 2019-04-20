انت الان تتابع وفاة زوجة زكريا ناصف لاعب الأهلي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

زكريا ناصف Advertisements

توفيت زوجة زكريا ناصف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مساء اليوم، ويُشيع جثمان المتوفاة بعد صلاة ظهر غد الأحد من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة. وكتب زكريا ناصف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "البقاء لله.. مها مراتي من النهاردة رحلت للخالق، وبإذنه ستفوز بالجنة، أرجوكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. صلاة الجنازة الأحد بالسيدة نفيسة بعد صلاة الضهر". وأعلن ناصف أن العزاء سيقام يوم الإثنين 22 أبريل الجاري في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

البقاء لله مها مراتي من انهاردة رحلت للخالق، وبإذنه ستفوز بالجنة أرجوكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. صلاة الجنازة الأحد بالسيدة نفيسة بعد صلاة الضهر. pic.twitter.com/w0yE3Yfhds — Zakaria Nassef (@ziconassef) April 20, 2019 عزاء زوجتي يوم الإثنين 22 أبريل بمسجد المشير طنطاوي بعد صلاة المغرب مباشرة قاعة