انت الان تتابع يوفنتوس بطلًا للدوري الإيطالي للمرة الـ35 في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

يوفنتوس

قبل 5 جولات من نهاية الموسم الكروي في الدوري الإيطالي، نجح فريق يوفنتوس في التتويج بلقب الكالتشيو، للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه، والثامنة على التوالي، بعدما حقق الفوز على نظيره فيورنتينا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، ليرفع البيانكونيري رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، بفارق 20 نقطة عن نابولي الوصيف الذي يواجه أتلانتا مساء اليوم، في المقابل ظل فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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سجل نيكولا ميلينكوفيتش هدف التقدم لفريق فيورنتينا، قبل أن يدرك أليكس ساندرو هدف التعادل ليوفنتوس، وأضاف جيرمان بيزيلا الهدف الثاني للسيدة العجوز بالخطأ في مرماه. وعزز السيدة العجوز الرقم القياسي لعدد التتويجات المتتالية ببطولة الدوري الإيطالي التي يهيمن عليها منذ موسم 2011-2012، ليتوج باللقب للمرة