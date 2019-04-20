كمبيوتر يكشف عن بطل البريميرليج الموسم الحالي

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
مع اقتراب نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 4 جولات فقط، واشتعال المنافسة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، دخل جهاز حاسب آلي خارق على الخط وتنبأ بهوية بطل المسابقة الإنجليزية هذا الموسم، حيث توقع الحاسب الآلي الخارق، فوز فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما سيحتل ليفربول وصافة البريميرليج، وأوضحت تقارير صحفية أن هذا الجهاز سبق وتنبأ بتتويج يوفنتوس الإيطالي بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسباني وبات هذا التوقع غير صحيح بعد خروج يوفنتوس من البطولة أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي.
توقعات الكمبيوتر لم تقف عند حد تتويج السيتي باللقب بل توقع أيضًا تأهل أندية السيتي، وليفربول، وتوتنهام، وتشيلسي إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يشارك أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي. وتصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي جدول مسابقة البريميرليج بعدما تخطى عقبة فريق توتنهام
توقعات الكمبيوتر لم تقف عند حد تتويج السيتي باللقب بل توقع أيضًا تأهل أندية السيتي، وليفربول، وتوتنهام، وتشيلسي إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يشارك أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.
وتصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي جدول مسابقة البريميرليج بعدما تخطى عقبة فريق توتنهام هوتسبير اليوم السبت بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بنيهما على ملعب الاتحاد ليصل فريق مانشستر سيتي إلى النقطة 86، بينما يستعد فريق ليفربول الذي يطارده على صدارة جدول المسابقة الإنجليزية لمواجهة فريق كارديف سيتي غدًا الأحد.
وكان فريق ليفربول قد نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو البرتغالي بعدما فاز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 6-1 ليواجه فريق برشلونة الإسباني في نصف نهائي الشامبيونز ليج.
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