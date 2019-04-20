انت الان تتابع الخطيب يجدد الثقة في لاسارتي بعد الخسارة من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
لاسارتي
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في وجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المُقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. وكان الأهلي أعلن أمس عن نية محمود الخطيب عقد اجتماع من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي واللاعبين اليوم السبت لبحث أسباب الخسارة من بيراميدز.
ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدير الفني وعبد الحفيظ قاما بشرح كل التفاصيل الخاصة بعمل الجهاز الفني طوال الفترة الماضية بناءً على طلب الخطيب والتأكيد على أن الجميع في الجهاز الفني يبذل أقصى ما لديه ويسعى لتقديم الأفضل وأن النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول وأن الأمور سوف تعود إلى
ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدير الفني وعبد الحفيظ قاما بشرح كل التفاصيل الخاصة بعمل الجهاز الفني طوال الفترة الماضية بناءً على طلب الخطيب والتأكيد على أن الجميع في الجهاز الفني يبذل أقصى ما لديه ويسعى لتقديم الأفضل وأن النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول وأن الأمور سوف تعود إلى نصابها الطبيعي خلال الفترة القادمة.
واستفسر رئيس الأهلي عن بعض التفاصيل لوضع النقاط فوق الحروف والإطمئنان على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح، وأكد الخطيب على دعمه ومساندته ومجلس الإدارة للجهاز الفني والفريق وثقته في كل عناصر المنظومة على إسعاد جماهير الأهلي.
إقرأ أيضًا.. تفاصيل اقتحام مران الأهلي والهجوم على اللاعبين
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يجدد الثقة في لاسارتي بعد الخسارة من بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.