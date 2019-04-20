انت الان تتابع النجوم يعلن رحيل مؤمن سليمان عن قيادة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
مؤمن سليمان
أعلن محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم إف سي، قبول استقالة، مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديه، بعدما تعرض للخسارة أمام نظيره بتروجيت، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، وتأزم موقف النجوم في البقاء في الدوري الممتاز، حيث ظل في المركز الأخير برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن الداخلية الذي يحتل المركز السابع عشر، وتسعى إدارة النادي للحفاظ على فرص فريقها في البقاء بالدوري الممتاز رغم شراسة الصراع على الهروب من الهبوط.
وقاد مؤمن سليمان فريق النجوم فى 5 لقاءات، فشل الفريق في تحقيق أي فوز تحت قيادته، حيث تعادل فى المواجهة الأولى مع حرس الحدود، سلبيًا، وبهدف لمثله م الإنتاج الحربي، والداخلية والجونة، وهٌزم من بتروجيت بهدفين لهدف، في مواجهة اليوم. وسبق للمدرب البالغ من العمر 45 عامًا، أن قاد فريق بتروجيت هذا الموسم،
وسبق للمدرب البالغ من العمر 45 عامًا، أن قاد فريق بتروجيت هذا الموسم، خلال 9 مباريات، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة، وتعرض للخسارة في خمس مواجهات.
ويستعد فريق النجوم لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر إبريل الجاري، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.
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