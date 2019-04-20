الشباب يعزز وجوده في المركز الثالث بثنائية في الحزم #الشباب_الحزم

جدة - عمرو شويل فاز فريق الشباب على نظيره الحزم 2-0 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بالمرحلة 28 من البطولة، والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على الفيحاء 4 / 3.

وسجل هدفي الشباب سيباستياو دي فريتاس في الدقيقتين الخامسة و37، ورفع الشباب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط أمام

التعاون، الذي يواجه الهلال يوم 29 من الشهر الجاري، وتوقف رصيد الحزم عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع الفيصلي فوزا صعبا من الفيحاء 4 / 3 في مباراة ماراثونية.

وتقدم الفيصلي بهدف سجله روجيريو دي أسيس في الدقيقة الخامسة وتعادل الفيحاء عن طريق دانيلو اسبريليا في الدقيقة 13 ثم سجل أنتي بوليتش

الهدف الثاني للفيصلي قبل أن يعود روجيريو دي أسيس ويسجل الهدف الثالث للفيصلي في الدقيقة 25، إلا ان الفيحاء انتفض وسجل هدفين متتاليين عن

طريق أسبريليا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وناهير بيسارا في الدقيقة 69 قبل أن يسجل أنتي بوليتش الهدف الثاني له والرابع للفيصلي في الدقيقة

السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 43 نفطة في المركز السادس وتوقف رصيد الفيحاء عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.