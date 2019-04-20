شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مروان الشوربجي ونور الشربيني لدور الـ16 ببطولة الجونة للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل، اليوم السبت، اللاعبان مروان الشوربجي ونور الشربيني لدور الستة عشر ببطولة الجونة الدولية للإسكواش التي تقام خلال الفترة من 17 حتى 26 إبريل الحالي.

وجاء تأهل مروان الشوربجى، بعد تغلبه في الدور الثانى بمباراة مصرية خالصة على محمد أبوالغار، المصنف الثامن، بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 5-11، 11-6، 11-9، 9-11، 13-11 في مباراة استغرقت 62 دقيقة.

من جانبها، صعدت نور الشربيني، المصنفة الثانية، بعد الفوز على مواطنتها يثرب عادل، بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت نتيجة الأشواط 11-6، 11-9، 11-4 في مباراة استغرقت 26 دقيقة.