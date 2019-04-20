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يوفنتوس يتوّج بلقب الدوري الإيطالي للعام الثامن على التوالي

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تُوّج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للعام الثامن على التوالي، بعد فوزه، مساء اليوم السبت، على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أليانز ستاديوم تورينو»، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من عمر الدوري، وقبل خمس جولات من انتهاء المسابقة.

ونجح يوفنتوس في مواصلة سيطرته على كرة القدم بإيطاليا، ليتوج اليوم بلقب الدوري الـ35 في تاريخه، ويعزز رقمه القياسي كأكثر أندية إيطاليا حصدًا للقب، بفارق 17 لقبًا عن أقرب منافسيه ميلان والإنتر، ولكل منهما 18 لقبًا.

تقدم فيورنتينا بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق لاعبه نيكولا ميلنكوفيتش، قبل أن يحرز يوفنتوس هدفين متتاليين في الدقيقتين 37 و53 عبر أليكس ساندرو، وجيرمان بيزيلا، لاعب فيورنتينا، بالخطأ في مرماه.

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