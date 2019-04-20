شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتوج بكأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بعد فوزه على الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) توج رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية توج رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فريق الهلال ببطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدكتور صالح بن ناصر ورئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور إبراهيم البابطين، وتسلم لاعبو فريق الاتحاد الميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني ، إذا جاءت نتائج الأشواط (26/ 24 - 25/23 - 20/25 -29/27 - 15/9 ). وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور ابراهيم البابطين شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على حضوره ورعايته المباراة النهائية على كأس الاتحاد وتتويجه الفرق الفائزة ما يؤكد الدعم الكبير للرياضيين . وقدم البابطين التهنئة لفريق الهلال نظير حصوله على الكأس وتحقيقه البطولة الثالثة هذا الموسم وقال:"فريق الهلال قدم مستويات رائعة ومميزة توج من خلالها ببطولتي الدوري والنخبة ومن ثم الكأس ، وأهنئ فريق الاتحاد الذي قدم مباراة رائعة بحصوله على المركز الثاني والميداليات الفضية ، حيث شاهدنا موسماً مميزاً ونتطلع إلى ارتفاع أداء الفرق في الموسم المقبل لتتسع دائرة المنافسة بمشيئة الله.



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