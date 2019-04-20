شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتوج بكأس الدوري العام للسباحة بعد تغلبه على الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة الدكتور قاسم الزهير ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمدينة جدة سعيد الغامدي نادي الاتحاد بكأس بطولة الدوري العام لكرة الماء بعد تغلبه على النادي الأهلي بنتيجة 8-4 في المباراة النهائية التي أقيمت على مسبح الهيئة بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة .
وحصل بندر الزهراني لاعب الاتحاد على جائزة أفضل حارس وبدر الدغيثر على أفضل لاعب في البطولة .
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني إدارة ولاعبي الاتحاد على تحقيق اللقب والمستويات المميزة التي قدموها خلال منافسات البطولة ، مؤكداً أن البطولة شهدت منافسة قوية بين جميع الأندية ، وأن الاتحاد السعودي للسباحة يسعى في الفترة المقبلة لتطوير اللعبة وتكثيف عدد المشاركين من الأندية.
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