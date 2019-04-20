شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتوج بكأس الدوري العام للسباحة بعد تغلبه على الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة ‏الدكتور قاسم الزهير ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمدينة جدة سعيد الغامدي نادي الاتحاد بكأس بطولة الدوري العام لكرة الماء بعد تغلبه على النادي الأهلي بنتيجة 8-4 في المباراة النهائية التي أقيمت على مسبح الهيئة بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة .

وحصل بندر الزهراني لاعب الاتحاد على جائزة أفضل حارس وبدر الدغيثر على أفضل لاعب في البطولة .

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني إدارة ولاعبي الاتحاد على تحقيق اللقب والمستويات المميزة التي قدموها خلال منافسات البطولة ، مؤكداً أن البطولة شهدت منافسة قوية بين جميع الأندية ، وأن الاتحاد السعودي للسباحة يسعى في الفترة المقبلة لتطوير اللعبة وتكثيف عدد المشاركين من الأندية.