- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان يعلق على استقالته من تدريب النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مؤمن سليمان يعلق على استقالته من تدريب النجوم
قال مؤمن سليمان المدير ألفنى لفريق النجوم، إنه لم يتقدم باستقالة من منصبه بعد الهزيمة التى تعرض لها من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.
مؤمن سليمان يعلق على استقالته من تدريب النجوموبسؤال مؤمن عن حقيقة الاستقالة من منصب المدير الفنى قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم أتقدم باستقالة، ولكن لن أستمر فى قيادة النجوم".
كان محمد الطولية رئيس النادى أكد أن مؤمن سليمان قدم استقالته من تدريب الفريق بعد الإخفاق أمام بتروجت، خاصة بعدما قاد النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر ألفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.
إستقالة مؤمن سليمانأكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن مؤمن سليمان المدير ألفنى للفريق الكروى الأول، تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.
إستقالة مؤمن سليمان
أوضح الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه سيتم قبول استقالة مؤمن سليمان من منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها ألفريق تحت قيادة مؤمن.
أرقام مؤمن سليمان مع النجوموقاد مؤمن النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.
النجوم ضد بتروجت
حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة.
النجوم ضد بتروجتتقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت ، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66 ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه ، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الأخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.
النجوم ضد بتروجتوضمت تشكيلة بتروجت كل من :
حراسة المرمى: محمد بونجا
الدفاع: احمد سالم صافى – حسام حسن – إسلام صيام – حمادة طلبه
الوسط: حميد مأو – أحمد زولا – محمود عماد – محمود صلاح
الهجوم: أحمد عفيفى – شكرى نجيب
النجوم ضد بتروجتبينما ضمت تشكيلة النجوم :
حراسة المرمى: أحمد عبد ألفتاح
الدفاع: محمود فتح الله- خالد عبد الرازق- أحمد أيمن- كريم فؤاد
الوسط: عمرو السيسي- ديديه كوريه- مهاب ياسر- إسلام ألفار- طوسين أومويلي
الهجوم: صلاح أمين
النجوم ضد بتروجتانتهى الشوط الأول من لقاء بتروجت والنجوم بالتعادل السلبى بينهما فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن سليمان يعلق على استقالته من تدريب النجوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.