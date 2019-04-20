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جدة - عمرو شويل "النجوم" يحتج على نتيجة مباراته أمام بتروجت قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة التقدم باحتجاجا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضا على نتيجة مباراة الفريق الأول أمام نادي بتروجيت والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف. وجاء اعتراض نادي النجوم نتيجة تواجد محمد عودة المدير الفني لنادي بتروجيت داخل الملعب مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم نادي النجوم بهدف نظيف وحتى نهاية المباراة برغم تعرضه للطرد المباراة الماضية لنادي بتروجيت أمام مصر المقاصة.

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