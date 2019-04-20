شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يكشف سر تمسك الأهلي بجوزيه وإهدائه منصبا جديدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جوزيه يعود إلى طاولة مجلس الأهلي



اتصالات مكثفة يجريها مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع مانويل جوزيه المدرب الفنى الأسبق للفريق من أجل الانضمام لجهاز الكرة بداية من الموسم المقبل.

ويبحث مجلس إدارة الأهلي عن جهاز فنى جديد يقود الفريق بداية من الموسم الجديد ، بعدما تلاشت فرص لاسارتى فى الاستمرار بعد تراجع نتائجه بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة.

جوزيه ينتظر منصبا جديدا بالقلعة الحمراء



وعلم "الخليج 365" أن الاتصالات مع جوزيه ، لم تتوقف رغم رفض المدرب البرتغالي العودة فى قرار اعتزال التدريب ، حيث عرض مسئولو الأهلي على جوزيه العمل كمستشار فنى أو مشرف على الفريق.

واتفق مجلس الأهلي على ضرورة إقناع جوزيه بالتواجد داخل القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة ، لاسيما وأن تواجده سيكون كفيلا بامتصاص غضب الجماهير الحمراء التى تعشق الساحر البرتغالي.