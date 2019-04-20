جدة - عمرو شويل إقالة نبيل محمود من تدريب بلدية المحلة

أعلن نادى بلدية المحلة توجيه الشكر لنبيل محمود المدير الفني للفريق علي الفترة التي قضاها داخل جدران النادي وذلك عقب الهزيمة من غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت الخميس الماضي في الاسبوع الاخير من دوري القسم الثاني "المظاليم".

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إقالة نبيل محمود من تدريب بلدية المحلة

وحمل مصطفي الشامي المشرف العام علي الفريق نتيجة المباراة للمدير الفني مؤكدا أن خسارة البلدية جاءت بسبب أخطاء فنية من خارج الملعب في الوقت الذي تتجه النية داخل النادي المحلاوي لإجراء تغييرات كبيرة في قطاع الكرة بالنادي .

إقالة نبيل محمود من تدريب بلدية المحلة

وحسب مصادر داخل بلدية المحلة فمن المقرر أن يقوم المجلس خلال جلسته الطارئة نهاية الأسبوع الحالي لتوقيع عقوبات مالية علي اللاعبين تصل لخصم أخر قسط من عقود اللاعبين بعد فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز بالاضافة للهزيمة من غزل المحلة في مباراة الديربي التي تعتبر بطولة خاصة داخل مدينة المحلة بعيدا عن صعود الفريق أوعدم صعوده للدوري الممتاز.