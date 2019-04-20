الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق بعد الخسارة من بتروجت...

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جدة - عمرو شويل الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق فتح محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، تحقيق سريع مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى، وعمرو السيسى لاعب وسط الفريق، بعد الخسارة التى تعرض لها النجوم من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للبطولة الأشهر بمصر.

الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق

الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق النجوم، إنه لم يتقدم باستقالة من منصبه بعد الهزيمة التى تعرض لها من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى. Advertisements مؤمن سليمان يعلق على استقالته من تدريب النجوم وبسؤال مؤمن عن حقيقة الاستقالة من منصب المدير الفنى قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم أتقدم باستقالة، ولكن لن أستمر فى قيادة النجوم". وبسؤال مؤمن عن حقيقة الاستقالة من منصب المدير الفنى قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم أتقدم باستقالة، ولكن لن أستمر فى قيادة النجوم".

وأكد الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن قرر فتح تحقيق مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى لمعرفة اسباب استقبال شباكه هدفين بهذا الشكل من بتروجت، بالإضافة إلى التحقيق مع السيسى نظرًا لتلقيه البطاقة الحمراء فى الدقيقة 69 وأثر بالسلب على الفريق.

كان محمد الطولية رئيس النادى أكد أن مؤمن سليمان قدم استقالته من تدريب الفريق بعد الاخفاق أمام بتروجت، خاصة بعدما قاد النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.