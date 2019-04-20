الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق بعد الخسارة من بتروجت...

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جدة - عمرو شويل الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق
فتح محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، تحقيق سريع مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى، وعمرو السيسى لاعب وسط الفريق، بعد الخسارة التى تعرض لها النجوم من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للبطولة الأشهر بمصر.
الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيقوأكد الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن قرر فتح تحقيق مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى لمعرفة اسباب استقبال شباكه هدفين بهذا الشكل من بتروجت، بالإضافة إلى التحقيق مع السيسى نظرًا لتلقيه البطاقة الحمراء فى الدقيقة 69 وأثر بالسلب على الفريق.
الطويلة يحيل حارس النجوم للتحقيق
أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق النجوم، إنه لم يتقدم باستقالة من منصبه بعد الهزيمة التى تعرض لها من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.
مؤمن سليمان يعلق على استقالته من تدريب النجوموبسؤال مؤمن عن حقيقة الاستقالة من منصب المدير الفنى قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم أتقدم باستقالة، ولكن لن أستمر فى قيادة النجوم".
كان محمد الطولية رئيس النادى أكد أن مؤمن سليمان قدم استقالته من تدريب الفريق بعد الاخفاق أمام بتروجت، خاصة بعدما قاد النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.
إستقالة مؤمن سليمان من تدريب النجوم بعد الخسارة من بتروجت
أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.
إستقالة مؤمن سليمانأوضح الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه سيتم قبول استقالة مؤمن سليمان من منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادة مؤمن.
أرقام مؤمن سليمان مع النجوم
وقاد مؤمن النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.
النجوم ضد بتروجتحقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة .
النجوم ضد بتروجتتقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت ، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66 ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه ، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.
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