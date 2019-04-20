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جدة - عمرو شويل غالى وجدو فى بطولة الجونة للإسكواش
حرص حسام غالي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ومحمد ناجي جدو لاعب الفريق على حضور ومتابعة مباريات اليوم من بطولة الجونة الدولية للإسكواش.
غالى وجدو فى بطولة الجونة للإسكواش
وظهر لاعبا الأهلي السابقان في مدرجات الملعب الزجاجي الذي تقام عليه مباريات البطولة، وتابعوا لقاء يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي مع نور الشربيني، ولاقا الثنائي ترحابا شديدا من الجماهير والمتابعين، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معهما.
غالى وجدو فى بطولة الجونة للإسكواشوتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمى
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