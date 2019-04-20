التعديلات الدستورية 2019 مجلس بلدية المحلة يشارك فى الاستفتاء...

من جانبه اكد الدكتور حسام بصل ان المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هو واجب وطني لكل اطياف الشعب المصري مطالبا جميع اطياف الشعب المصري بالنزول للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مؤكدا ان مصر تعيش ازهي عصورها الاقتصادية والرياضية والاجتماعية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد .

وحرص محمد الالفي نائب رئيس نادي بلدية المحلة علي التواجد بالنادي منذ الصباح الباكر من اجل الذهاب لمقر اللجنة الانتخابية بصحبة اعضاء الجهاز الوظيفي بالنادي في الوقت الذي حرص فيه الدكتور حسام بصل علي التواجد بمسقط رأسه بقرية محلة ابوعلي التابعة لمركز ومدينة المحلة من أجل الشماركة في الانتخابات علي الاستفتاء علي الدستور وسط ابناء قريته نظرا للشعبية التي يتمتع بها بصل بين ابناء قريته بينما حرص عمرو جادالله عضو مجلس ادارة نادي بلدية المحلة علي اصطحاب ابناءه لمقر اللجنة الانتخابية اثناء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



التعديلات الدستورية 2019

التعديلات الدستورية 2019

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



التعديلات الدستورية 2019

التعديلات الدستورية 2019

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.