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شكرا لقرائتكم التعديلات الدستورية 2019 مجلس بلدية المحلة يشارك فى الاستفتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
التعديلات الدستورية 2019
شارك أعضاء مجلس ادارة نادي بلدية المحلة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وذلك بصحبة عدد كبير من العاملين والموظفين بالنادي .
التعديلات الدستورية 2019
وحرص محمد الالفي نائب رئيس نادي بلدية المحلة علي التواجد بالنادي منذ الصباح الباكر من اجل الذهاب لمقر اللجنة الانتخابية بصحبة اعضاء الجهاز الوظيفي بالنادي في الوقت الذي حرص فيه الدكتور حسام بصل علي التواجد بمسقط رأسه بقرية محلة ابوعلي التابعة لمركز ومدينة المحلة من أجل الشماركة في الانتخابات علي الاستفتاء علي الدستور وسط ابناء قريته نظرا للشعبية التي يتمتع بها بصل بين ابناء قريته بينما حرص عمرو جادالله عضو مجلس ادارة نادي بلدية المحلة علي اصطحاب ابناءه لمقر اللجنة الانتخابية اثناء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية .
التعديلات الدستورية 2019
التعديلات الدستورية 2019من جانبه اكد الدكتور حسام بصل ان المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هو واجب وطني لكل اطياف الشعب المصري مطالبا جميع اطياف الشعب المصري بالنزول للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مؤكدا ان مصر تعيش ازهي عصورها الاقتصادية والرياضية والاجتماعية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد .
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
التعديلات الدستورية 2019
التعديلات الدستورية 2019
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
التعديلات الدستورية 2019
التعديلات الدستورية 2019ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
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