بيراميدز ضد الزمالك .. كتبية المحترفين بالأزرق VS أبناء جروس...

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جدة - عمرو شويل

بيراميدز ضد الزمالك



بيراميدز ضد الزمالك، ينتظر الملايين بشغف كبير مباراة القمة التى ستجمع الزمالك ونظيره بيراميدز فى مساء الثلاثاء المقبل فى المواجهة المؤجلة من الجولة 26 فى الدورى العام.

بيراميدز ضد الزمالك



بيراميدز ضد الزمالك، قبل اللقاء يتساوى بيراميدز مع الزمالك فى عدد النقاط 60 نقطة ولكن الزمالك يحتل صدارة الدورى العام بفارق الأهداف، غير أنه لم يلعب سوى 26 مواجهة فقط ، أقل من منافسه بمباراتين الذى لعب 28 مباراة فى الماسبقة المحلية .





بيراميدز ضد الزمالك



بيراميدز ضد الزمالك يعتمد بصفة أساسية على كتيبة المحترفين المتواجدين ضمن قائمة الفريق وعلى رأسهم البرازيلى ماركوس دا سيلفا والشهير بـ"كينو" صاحب السجل الرائع ب 10 أهداف و11 أسيست فى 27 مباراة بالدورى وواحدة بالكأس خلال الموسم الجارى كان آخرهم وأغلاهم هدفه الأخير فى مرمى الأهلى فى المباراة الماضية، والتى منحته الأفضلية بالوصافة.

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كينو





بيراميدز ضد الزمالك



بيراميدز ضد الزمالك، كما يعتمد على السورى عمر خربين صاحب الـ 7 أهداف فى خمسة مبارايات خاضها بقميص فريق الأهرام ، ومواطنه المدافع السورى عمر ميداني الذى ظهر بأداء مميز أمام الأهلى.



عمر ميدانى



خربين





بيراميدز ضد الزمالك



بيراميدز ضد الزمالك، وكذلك المهاجم الإكودارى جون سيفونيتى الذى أحرز هدفين فى 12 مشاركة فى الدورى المحلى، والجوكر ايريك تراروى صانع الالعاب المنتقل من المقاصة والذى أحرز 6 أهداف فى 10 مبارايات، ولاعب الوسط المهاجم البيروفى بنافينتى الذى تمكن من إحراز 3 أهداف فى 8 مبارايات.

بيراميدز ضد الزمالك





حمدى النقاز

بيراميدز ضد الزمالك، فيما يعتمد الزمالك فقط على الظهير الأيمن حمدى النقاز والذى أحرز هدفين فى 14 مباراة شارك فيها بالدورى المحلى ، وكذلك حميد أحداد جناح الأبيض الطائر والذى شارك فى 9 مبارايات دون تسجيل أية أهداف، بعد استبعاد فرجانى ساسي التونسى الدولى والمغربى خالد بوطيب للإصابة .